Петербург встретил утро 14 января двумя десятками ДТП из-за снега и наледи на дорогах

Сотрудники ГИБДД зафиксировали более 25 ДТП утром 14 января на магистралях Санкт-Петербурга. Причиной дорожных происшествий стала плохая уборка улиц от снега и наледи.

Согласно имеющейся информации, там, где произошли аварии, карта Северной столицы «окрасилась» в бордовый оттенок. Так, пробки сковали перекресток Невского, Владимирского и Литейного проспектов, а также Кантемировскую улицу, проспект Непокоренных, пересечение проспекта Энгельса и проспекта Испытателей. Кроме того, заторы обозначились и на набережной Обводного канала, Московском проспекте и Софийской улице, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Одна из аварий, произошедших утром 14 января в Петербурге по причине некачественной уборки, закончилась гибелью человека. Также водители Северной столицы жалуются на огромные сугробы, которые мешают хорошему обзору на городских магистралях.

Напомним, что уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Смольный и подотчетные ему коммунальщики обвиняют во всем водителей, указывая на якобы неправильную парковку и помеху для проезда снегоуборочной техники. При этом на некачественную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание знаменитости — например, народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие.