Лавров: Россия готовится к любому развитию событий в ожидании ответа от США и НАТО

Пока Россия ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, то готовится к любому развитию событий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства проводит большую пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в 2021 году.

В ходе общения с журналистами Лавров отметил, что сейчас страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий в мире, в результате чего накапливается конфликтный потенциал.

«Всем понятно, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал, западные коллеги способствуют негативному развитию событий», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров назвал неприемлемым требование США «вернуть» российские войска в казармы. По мнению первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман, такой отвод ВС РФ стал бы демонстрацией отсутствия планов «нападать» на Украину.