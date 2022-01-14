Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения 17 января

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумой.

Это связано с тем, что документ нуждается в доработке. Изначально законопроект внесли на рассмотрение 12 ноября 2021 года. Он предполагал обязательное предъявление цифровых кодов в общественных местах, а также в поездах и самолетах.

Законопроект будет снят с рассмотрения во втором чтении, которое запланировано на понедельник, 17 января. В документ внесут ряд необходимых поправок.

О том, что документ будет снят с рассмотрения, заявила и вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, обсуждаемый законопроект о QR-кодах не распространяется на детей.