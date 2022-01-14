Смертность в Петербурге в 2021 году увеличилась на 20%

Аналитики зафиксировали значительный рост смертности в Петербурге с января по октябрь 2021 года.

Отмечается, что за этот период скончались 69 347 человек. Соответствующие данные опубликованы в докладе Петростата «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-ноябре 2021 года».



Согласно отчету, количество умерших по сравнению с 2020 года выросло на 11 706 человек, то есть смертность увеличилась на 20%. Причем такой рост происходил на фоне сокращения рождаемости. Так, с января по октябрь прошлого года в Петербурге родились 44 600 человек — это на 4% меньше, чем годом ранее.

По словам экспертов, на ситуацию со смертностью в городе повлияла и пандемия. Так, коронавирусная статистика по Петербургу свидетельствует о новой волне заболеваемости, при этом продолжает расти и смертность среди больных COVID-19.

Однако губернатор Александр Беглов не так давно давал совсем иные прогнозы. Глава города уверял, что Северная столица достигнет коллективного иммунитета уже к середине января 2022 года, но этого так и не произошло, а Петербург по-прежнему остается в лидерах антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией.