Форвард Чинахов помог «Коламбусу» одержать крупную победу над «Каролиной» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал уверенную победу над клубом «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч проходил на «Пи-Эн-Си-Арене» и завершился со счетом 6:0 в пользу подопечных Брэда Ларсена.

В составе «Коламбус» лучшим стал нападающий Егор Чинахов, оформивший в этой встрече дубль. В составе победителей также отличились Эмиль Бемстрем, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович. В активе российского защитника Владислава Гаврикова один ассист.

На данный момент «мундиры» занимают десятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 35 очков. «Каролина» расположилась на четвертой строчке с 50-ю очками.