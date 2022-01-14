«Запад зарвался»: Лавров об упрямстве США, желаниях Украины и обмане НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров России и США о гарантиях безопасности, едва ли завершившихся успешно, расставил все точки над «i» во время большой пресс-конференции 14 января.

Собрали все самое важное: что ждет Вашингтон в случае отказа от предложений российской стороны о нерасширении НАТО, каковы перспективы ОДКБ после ввода миротворческих сил в протестный Казахстан, сохранит ли Евросоюз свой суверенитет под американским давлением и какова судьба Украины, которую упорно «накачивают» западным вооружением.

Переговоры с США

Россия ждет письменных ответов от руководства США и НАТО по поводу выдвинутых ранее предложений. После этого будет ясно, имеет ли смысл возобновлять переговоры. Лавров указал, что РФ намерена настаивать «на объяснении того, как наши партнеры относятся к своим обязательствам» — речь идет об обещании не расширять Альянс дальше границ Восточной Германии, прозвучавшем в 1990-х годах.

«Если наши предложения будут отвергнуты, мы оценим ситуацию, доложим президенту. <…> Мы пришли на эти переговоры с позициями, сформулированными за месяц до встречи. Американцы, которые так и не смогли изучить нашу позицию, ограничились вопросами и устными объяснениями», — отметил Лавров.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

НАТО в течении пяти волн расширения подошло вплотную к российским границам. Предложение РФ нацелено на то, чтобы «деэскалировать ситуацию», уточнил министр. США требуют от России отправить войска, сконцентрированные у границ с Украиной, в казармы, но параллельно с этим американцы, англичане и канадцы «на постоянной основе» расположились в государствах Прибалтики, а также в других странах севера Европы.

Великобритания же и вовсе строит базу на Украине, на берегу Азовского моря. Это категорически не устраивает власти РФ, подчеркнул глава МИД.

«Запад зарвался, давайте прямо говорить. И в нарушение здравого смысла пошел на обострение. <…> Нашему терпению пришел конец. Запрягали мы очень долго. Сейчас уже пора нам ехать. Ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наше предложение», — сообщил Лавров.

В случае, если требования РФ будут отвергнуты американской стороной, ответ «может быть самым разным». Это зависит от тех предложений, которые сделают президенту РФ российские военные эксперты, уточнил министр.

«Американцы сразу хватаются за санкционную дубинку. Мы за то, чтобы все это решалось на основе взаимного уважения и баланса интересов. Позиция России основана именно на балансе интересов. Эти документы нацелены на обеспечение безопасности в Европе в целом. Позиция США — обеспечить себе доминирование в Европе, создавать пладармы вокруг РФ, создавать раздражители», — указал глава МИД.

Лавров напомнил, что РФ внесла проект договора о безопасности на рассмотрение западных коллег еще в 2010 году, но была «достаточно невежливо непонята». Американская сторона заявила, что это «никогда не будет обсуждаться».

facebook.com / Міністерство оборони України

Ущемленность Евросоюза

По мнению министра, из-за переговоров РФ и США о безопасности Еврсоюз «чувствует себя ущемленно». Россия сожалеет о том, что сам ЕС семь лет назад собственноручно разрушил механизмы, с помощью которых обсуждалась стратегическая стабильность: все каналы общения «зацементированы нашими европейскими коллегами», посетовал Лавров.

«Надо спросить у США и НАТО, разрешат ли они ЕС какие -то самостоятельные действия. Мы заинтересованы в самостоятельности ЕС. Мы видим, как ЕС опасается, что его интересы могут игнорироваться. Но одновременно в ЕС есть очень жесткое лобби, которое противодействует попытке отделиться от НАТО. Это вопросы, которые нужно решать между этими двумя структурами».

Именно от США зависит то, как выстраивается политика безопасности в Европе, подчеркнул министр. США смогли возобновить довлеющую роль на европейском континенте через НАТО.

defense.gov /

Роль ОДКБ в Казахстане

ОДКБ доказал свою эффективность всему миру после подавления беспорядков в Казахстане. Теперь не исключено дальнейшее расширение организации: по словам Лаврова, страны, желающие присоединиться, могут обратиться с такой просьбой. У других государств есть интерес к налаживанию сотрудничества с ОДКБ. Показательным было «изумление, с которым на Западе смотрели на развертывание миротворческих подразделений организации для помощи союзному Казахстану», считает Лавров.

«Очень надеюсь, что больше не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим. Не дай бог что-то такое же случится, хотя мы делаем все, чтобы это предотвратить. Но мы должны быть готовы. Поползновений извне расшатать ситуацию в Казахстане и других странах ОДКБ предостаточно», — заявил министр.

На фоне успехов ОДКБ все больше дискредитирует себя ОБСЕ, которой стоило бы «избавиться от имиджа инструмента продвижения западных интересов». Состав этой организации дискриминационный по отношению к России и другим странам ОДКБ.

Лавров заявил, что российские дипломаты запросили уточнения позиции Анкары по поводу ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан. Ранее помощник президента Турции Реджепа Эрдогана осудил действия России — по словам министра, это «непонятное заявление».

ИА «Политика Сегодня». / Владимир Ягудаев

Готовность к санкциям

Для «характеристики менталитета» чиновников США Лавров уточнил, что те, кто призывает подготовить очередные антироссийские санкции на случай пресловутого «вторжения РФ на Украину», не одиноки в стремлении «наказать» Россию. При этом обстоятельства для введения санкций стремительно меняются.

«Появились уже голоса, что если РФ не отведет на своей территории войска от украинской границы, надо вводить санкции не дожидаясь нападения. В сфере экономики наши опасения если и были, то за последние семь лет растаяли полностью. Наши экономисты, с репутацией либеральных, четко уже осознали, что полагаться надо на себя», — отметил Лавров.

twitter.com / @RusBotschaft

Украина без НАТО

Не обошлось и без обсуждения желания руководства Украины включить страну в состав НАТО. Глава МИД РФ напомнил недавние слова украинского президента Владимира Зеленского, назвавшего «особями» тех, против кого на Украине ввели санкции. Заявление это, по мнению дипломата, весьма красноречивое.

Также Лавров сравнил присоединение Крыма к РФ с объединением Восточной и Западной Германии, признав, что в бундестаге его аналогию не поняли.

«Германия считает, что Украину надо поддерживать во всем. А чего Россия хочет вы не хотите узнать? У нас логика такая, чтобы все чувствовали себя в безопасности и никто не чувствовал себя ущемленным. Рассчитываем, что в Германии помнят, какова была позиция нашей страны, когда Германия хотела объединиться», — обратился к истории Лавров.

В случае с требованием к США исключить возможность вступления Украины в НАТО Россия не пыталась «играть в какие-то игры», подчеркнул Лавров. Это «красная линия», касающаяся национальной безопасности страны.

«Проси больше, дадут меньше — известная многоходовочка, которая используется и в жизни, и в политике. Мы категорически не приемлем появления на наших границах НАТО, тем более с учетом того курса, который проводится руководством Украины. Размещение на территории наших соседей ударных вооружений НАТО, которые будут представлять угрозу для РФ – это красная линия», — отметил глава МИД.

Пресс-служба Западного военного округа /

Целенаправленное накачивание украинской власти западным оружием вызывает у Киева искушение перейти к силовым методам решения проблемы на востоке Украины, считает Лавров.

Ранее в Вашингтоне отказались считать встречу с российскими дипломатами «переговорами». Подробнее о том, почему важнейший международный диалог закончился американским хамством — в нашей статье.