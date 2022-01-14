Трупы сожженных людей нашли в искореженных автомобилях в Алма-Ате

Работники штрафстоянки в Алма-Ате извлекли 18 обгоревших тел из разбитых машин.

С 5 января на стоянку были доставлены 140 автомобилей, 47 из их сгорели дотла, еще на 48 видны следы от пуль. Из некоторых транспортных средств извлекли человеческие останки.

Также были сожжены 30 машин правоохранителей, две инкассаторские, несколько карет скорой помощи, один автобус и другой транспорт, принадлежащий городским службам. Забрать свои автомобили жители города не могут до окончания антитеррористической операции.

Напомним, что массовые беспорядки начались в стране в первых числах 2022 года. Их причиной стало резкое повышение цен на сжиженный газ.