Визу теннисиста Новака Джоковича аннулировали в Австралии во второй раз

Австралийскую визу сербского теннисиста Новака Джоковича аннулировал повторно министр по делам иммиграции Алекс Хоук. Об этом сообщает телеканал ABC.

Решение было принято в интересах жителей Австралии, заявил министр. Виза спортсмена была аннулирована после общественного запроса. Ранее Хоук продолжал рассмотрение дела Джоковича. Отмечалось, что министр мог депортировать из страны сербского теннисиста в день жеребьевки Australian Open.

Джоковичу ранее удалось добиться отмены аннулирования визы. Спортсмен также успел принять участие в жеребьевке теннисного турнира.