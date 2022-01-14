Кардиолог Аскаров призвал наладить питьевой режим при повышенном гемоглобине

Врач-кардиолог Азизхон Аскаров сообщил, что пациентам с повышенным уровнем гемоглобина поможет правильный питьевой режим.

Высокий уровень гемоглобина делает человека вялым. Кроме того, это может спровоцировать появление тяжелых болезней, которые часто развиваются при обезвоживании, пищевом отравлении и диареи.

«Состояние повышения гемоглобина, и вместе с ним эритроцитов, именуется эритроцитоз, и сопровождается сгущением крови», — сообщил Аскаров в беседе с «Аргументами и фактами».

При повышенном гемоглобине важно скорректировать питьевой режим. Если у пациента нет тяжелой патологии сердца и почек, ему следует выпивать до 30 миллилитров воды на один килограмм веса.

Питьевой режим, совместно со сбалансированным рационом и режимом сна, позволит похудеть. Избавление от лишних килограммов пройдет без стресса для организма, сообщил телеканал «360».