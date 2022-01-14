Голикова заявила, что Кабмин России отложит рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Кабмин России принял решение отложить рассмотрение во втором чтении проекта закона о введении системы QR-кодов.

Решение связано с «неоднозначной ситуацией», которая сформировалась в России из-за распространения штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Правительство внесет несколько поправок в проект с учетом новой обстановки. Прежде всего, люди, у которых нет QR-кодов, смогут посещать публичные места по результату ПЦР-теста после 1 февраля. Также Минздрав России установит сроки действия сертификата для пациентов, которые получили медотвод к прививке. Военным выдадут сертификаты с защитой данных, передает телеканал «360».