Финансист Юшков увидел желание США подставить ФРГ в вопросе «Северного потока — 2»

Американцы хитро подставили немцев в вопросе сертификации «Северного потока — 2». Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон ведет планомерную работу по замедлению сертификации газопровода, а помогает им в этом нынешний кабинет министров ФРГ.

Финансист Юшков описал хитрый маневр американцев. По его словам, фактически США заставили Германию признаться в нарушении собственного законодательства. В результате американское правительство политизирует энергетику, обвиняет в том же Берлин и «сдает» Германию.

«По сути американцы говорят: ничего они там не руководствуются своими законами, собственные законы нарушают, а руководствуются нашей политической волей. То есть, мы, американцы, заставляем их тормозить сертификацию», — высказался эксперт.

Юшков отмечает, что подобные выпады Госдепа США выглядят странно на фоне того, как президент Джо Байден пытается выстраивать с Германией хорошие отношения.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство инфраструктуры для запуска газопровода «Северный поток — 2». По словам дипломата, власти ЕС не имеют возможности запретить строить инфраструктуру, которая соответствует всем правилам.