«Кухонные разговоры». Американист Рогулев высмеял угрозы Салливана в адрес РФ

США пригрозили РФ «решительными действиями» в случае размещения российских войск на территории Латинской Америки. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, впрочем, не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — заявил он.

Основанием для очередного выпада в адрес Москвы послужило интервью заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в котором тот не стал исключать возможности размещения российских военных баз в Венесуэле и на Кубе. При этом дипломат сразу уточнил, что такой вариант может рассматриваться лишь в случае дальнейших провокаций со стороны США.

Угрозы Вашингтона, прозвучавшие на фоне недавних переговоров по гарантиям безопасности, приближения войск НАТО к границам РФ и регулярного финансирования украинской армии скорее напоминают «кухонные разговоры», считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Решительная реакция, очень решительная. Тут можно какие угодно эпитеты употреблять, но на самом деле это ничего не значит. А что он [Салливан] мог еще сказать? Мы будем реагировать не очень решительно? Это все вопросы из разряда несуществующих проблем. Зачем проблемы изобретать, если нам своих хватает, которые уже есть», – рассудил американист.

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Собеседник «Политики Сегодня» напомнил, что России для того, чтобы «дотянуться» до США, вовсе не обязательно развертывать военные объекты в Латинской Америке. На вооружении у РФ уже сейчас имеются ракеты дальнего действия, способные достигнуть Соединенных Штатов за считанные минуты.

«И подводные лодки имеются, которые плавают там [у берегов США]. И самолеты имеются со стратегическими ракетами дальнего действия. Это все известно и американцам, и нам с вами. Тем более разработан "Авангард" [межконтинентальная гиперзвуковая баллистическая ракета], который любую точку в мире накрывает, то есть дальность уже не имеет особого значения. Так что это все пустые разговоры», – резюмировал Рогулев.

Ранее польский журналист Адам Смех раскрыл «дьявольский план» США. Он заявил, что американцы намеренно сорвали переговоры по гарантиям безопасности с Россией, чтобы еще сильнее разжечь конфликт на Украине и втянуть в него РФ.