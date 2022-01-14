Главный инфекционист Минздрава Чуланов опроверг необходимость измерения антител к COVID-19

Измерение антител к коронавирусной инфекции является пустым занятием, сообщил главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов.

Решение вакцинироваться на основании измерения титра антител не имеет под собой научных оснований. Медик отметил, что тест-системы не всегда могут точно показать вируснейтрализующие антитела.

«В каком-то смысле количественные тест-системы, которые откалиброваны по тест-системам, показывающим вируснейтрализующие антитела, отражают реальную суть. Хоть и не на 100%», — цитирует РБК слова специалиста.

Уровень антител к коронавирусной инфекции необходимо регулярно поддерживать. Для этого раз в шесть месяцев следует проходить процедуру ревакцинации, передает телеканал «360».