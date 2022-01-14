Bloomberg: США усиливают давление на ЕС для санкций против России из-за Украины

Американская сторона усиливает давление на государства Евросоюза, чтобы они согласовали ограничительные меры в отношении Российской Федерации на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что чиновники США в переговорах с европейскими коллегами на этой неделе выражали обеспокоенность на фоне того, что прогресс согласования санкций против России идет слишком медленно. По данным агентства, также обеспокоенность вызывает плохая подготовка лидеров стран ЕС к реагированию на кибератаки и кампании по «возможному распространению дезинформации» Москвой.

Помимо этого, представители европейских государств интересовались у Соединенных Штатов тем, какие действия РФ потребуют реакции Вашингтона. Партнеры из Европы также высказывали американцам обеспокоенность на фоне того, что санкции против России могут негативно повлиять и на их экономику.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что ограничительные меры против Москвы выглядят несерьезно. По его словам, к ним стоит относиться с чувством политического юмора.