Юрист The Moscow Post оказался не готов к суду с Пригожиным

Юристы газеты The Moscow Post не смогли подготовиться к судебному заседанию по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

Предварительное заседание, во время которого рассматривалось исковое заявление предпринимателя к изданию и его учредителю «Небоход-Медиа», прошло в четверг, 13 января. Оно состоялось в петербургском Петроградском районном суде, сообщила юридическая служба компании «Конкорд». Пригожин в иске подчеркнул, что издание нанесло ущерб его деловой репутации, чести и достоинству.

Суд приобщил к делу материалы, подтверждающие обоснованность иска. Речь идет о нотариальном протоколе осмотра материала издания, а также заключении эксперта-лингвиста. В "Конкорде" добавили, что юристы ответчика не подготовились к заседанию. Они не смогли сформулировать позицию обвиняемой стороны относительно требований бизнесмена и не предоставили суду письменных возражений.

Основное заседание по иску Пригожина состоится в феврале. Порочащая бизнесмена публикация может стоить The Moscow Post пяти миллионов рублей.