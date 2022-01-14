Председатель Госдумы Володин напомнил об уникальном российском оружии

Российская армия обладает уникальными видами вооружения, которого нет больше нигде в мире, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Однако, по его словам, российская сторона не использует этот аргумент в рамках переговоров с коллегами по Североатлантическому альянсу.

Стоит отметить, что 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Делегации детально обсудили предложения по гарантиям безопасности, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Пока существенного прогресса добиться не удалось. На текущий момент Запад не готов идти на уступки, сообщили в Министерстве иностранных дел России.