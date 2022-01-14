Португалия начала расследование о законности паспорта Абрамовича

Власти Португалии начали расследование на предмет законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщили агентство Reuters и издание Renascenca.

Проверкой занимается Институт регистраций и нотариата. В министерстве юстиции указали, что подобная процедура стандартна, когда поступают сведения о каком-либо возможном нарушении.

«В конкретном случае процессов приобретения гражданства потомками сефардских евреев требование традиции принадлежности к сефардской общине подтверждается еврейской общиной со статусом религиозного юридического лица», — указали в Renascenca.

В конце года минюст Португалии подтвердил получение Абрамовичем гражданства. Натурализация бизнесмена стала возможной благодаря закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить португальский паспорт. Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины Порту.