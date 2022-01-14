Белый дом пообещал ответить на возможное размещение Россией сил в Латинской Америке

Вашингтон даст решительный ответ в случае, если Москва разместит свои войска в Латинской Америке. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан выступил в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе. По его словам, если Москва будет продвигаться в данном направлении, то США «разберутся с этим решительным образом».

Советник американского президента также выразил надежду, что дипломатические договоренности между Москвой и Вашингтоном повысят стабильность в Европе.

Накануне в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае обострения конфликта на Украине. Конгрессмены предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом, ввести санкции против банковского сектора и «СП-2».