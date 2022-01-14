Кремль: послание Путина Федеральному собранию не состоится в январе

Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в январе. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Кремля со ссылкой на заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Пескова.

Послание главы государства может быть оглашено после января. Информацию об этом передают «Известия».

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Песков сообщал, что подготовка текста послания началась в декабре прошлого года. По его словам, выступление Путина в рамках заседания Федерального собрания состоится в начале 2022 года.

Российский лидер в послании парламенту 21 апреля 2021 году отметил основные внутренние вопросы: от преодоления последствий пандемии до новых мер поддержки регионов.