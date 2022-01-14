Канализационная система полностью пропала из подвала дома в Кировском районе Петербурга

Злоумышленники похитили железные канализационные трубы из подвала многоквартирного дома № 15 на улице Солдата Корзуна в Кировском районе Петербурга, сообщили пресс-службе УК ДОМСПб.

Жители пятиэтажки задыхаются от запаха фекалий, так как нечистоты вываливаются прямо в подвал дома, сообщают «Невские новости». Руководитель пресс-службы УК ДОМСПб Анастасия Бессонова рассказала изданию, что первые сообщения об инциденте поступили от жильцов дома поздней ночью 12 января.

Факт кражи зафиксировала аварийная бригада. Вероятнее всего, злоумышленники хотели сдать железные трубы в металлолом, уточнила Бессонова. Работу канализации планируют восстановить в течение трех суток.

«В правоохранительные органы подано заявление о хищении общедомового имущества. Пострадали четыре парадных. Канализационная система в подвале полностью отсутствует», — сообщила представитель УК ДОМСПб.

Губернатор Александр Беглов ранее заявлял о готовности Петербурга холодному сезону. Однако ситуация с коммунальными авариями в городе не подтверждает его слова.