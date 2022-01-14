Петербуржцы во время прогулок по катку на тротуарах готовятся к более худшему сценарию

Петербургские улицы с приходом потепления начали напоминать каток. На тротуарах образовалась ледяная корка, по которой передвигаться возможно лишь очень осторожно. В ином случае, жители города на Неве рискуют упасть и получить травмы.

Петербуржцы недовольны качеством уборки улиц. Множество жителей Северной столицы заявляют, что команда губернатора Александра Беглова не справляется со своей работой. Собственным мнением горожане поделились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане опубликовали снимки, на которых видно, что тротуары покрыты ледяной коркой. В комментариях к публикации петербуржцы подчеркнули, что это еще не самая большая проблема с наступлением оттепели.

«Это только начало сейчас еще и сосульки начнут падать на людей. Респект Беглову», — написал один из горожан.

Недавно около 30 жителей Северной столицы оказались в клиниках с травмами, полученными из-за гололеда. Однако команда градоначальника Беглова только игнорирует снежную проблему в городе.