Салливан: Вашингтон скоро озвучит информацию о «сценарии нападения» России на Украину

Вашингтон планирует в течение ближайшего дня озвучить журналистам информацию о «сценарии нападения» Москвы на Киев. Соответствующее заявление сделал советник главы американского государства Джейк Салливан.

Помощник американского лидера во время брифинга в Вашингтоне сообщил, что уровень уверенности в достоверности собранных разведкой данных в настоящий момент ниже, чем раньше. Салливан также отметил, что Белый дом уже видел этот «сценарий» в 2014 году.

По его словам, Россия якобы «готовит» план нападения в очередной раз. Советник президента США также рассказал, что у правительства будут дополнительные сведения, что видно в «плане создания предлога»

Салливан подчеркнул, что также речь может идти о «фабрикации» оснований для обвинения Украины в «подготовке неизбежного нападения» на отечественные силы на территории востока страны.