Журналист Минин сообщил о «сговоре» Байдена с Кремлем по «СП-2»

Глава американского государства Джо Байден мог специально блокировать введение санкционных пакетов в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2». Соответсвующее мнение высказал замглавреда издания «Страна.ua» Максим Минин.

Минин заявил, что участие Вашингтона в переговорах с Москвой по гарантиям безопасности было необходимо, чтобы «отвести глаза» от якобы содействия президента США начале работы газопровода. Украинский журналист также выдвинул теорию, что все жесткие слова, которые в данный момент идут в обоих направлениях, являются «дымовой завесой», чтобы не дать обвинить американского лидера в работе на Москву из-за блокировки санкционных пакетов в отношении трубопровода.

Публицист предположил, что это была единственная целесообразная цель переговоров Кремля и Белого дома. По мнению журналиста, в ином случае «непонятно», зачем нужно было организовывать диалог, если не было реальных планов прийти к каким-то решениями с Россией.