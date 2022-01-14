Ищенко разоблачил план США по сохранению проамериканской Украины за счет России

Американцы хотят за счет России сохранить контроль за собой контроль над Украиной, и именно поэтому требуют от Москвы гарантий «невторжения».

Об этом в разговоре с изданием «Украина.ру» рассказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя состоявшееся 12 января в Брюсселе заседание Совета Россия – НАТО.

Как сообщалось по итогам четырехчасовых переговоров, стороны озвучили свои позиции по поводу дальнейшего возможного расширения Североатлантического Альянса, и обсудили их.

Как заявил по этому поводу Ростислав Ищенко, представители Соединенных Штатов намекнули на то, что американцы готовы уйти из Восточной Европы, но лишь при условии, что Россия даст гарантии «невторжения» на Украину.

«При этом они (США) прекрасно понимают, что никто не собирается вторгаться, если, конечно, сами эти режимы не спровоцируют. Но в их понимании «невторжение» — это гарантия сохранения там проамериканских режимов, но уже за российский счет. Потому что если уходят американцы, то понятно, что каким-то образом этим государствам существовать надо», — объяснил политолог.

А такие государства как Украина, Молдавия, Грузия, страны Балтии, по словам Ищенко, не могут существовать самостоятельно, так как им постоянно необходимо вливание денег извне.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее киевский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что необходимо, чтобы Соединенные Штаты Америки сохранили контроль над Украиной, так как если они его утратят, страна вернется в сферу влияния Москвы. Поэтому США, являющиеся сильным игроком на мировой арене, считают сохранение контроля над Украиной своей важной задачей.