Политолог Рар: приближение НАТО вплотную к границам РФ на Западе считают ошибкой

Североатлантический военный блок готов убрать из Восточной Европы угрожающие России системы и отодвинуться на границы 1997 года, но письменных гарантий безопасности Москве он не даст.
Такое мнение в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» высказал немецкий политолог Александр Рар, который сомневается в том, что коллективный Запад в состоянии гарантировать России, что НАТО не будет продолжать расширяться на восток.
Соединенные Штаты Америки и Европа, напомнил Рар, по-прежнему воспринимают Россию как страну, которая «проиграла холодную войну», а значит не заслуживает уступок, и не хотят потерять лицо, соглашаясь на ее условия. Однако перспектива ступить в конфронтацию с Россией сильно пугает западные страны, особенно входящие в Евросоюз. Поэтому можно ожидать, что НАТО фактически выполнит требования Москвы, но не станет подтверждать это документально.
«Расширения НАТО не будет – это уже важно понять для России. Второе: если Запад действительно согласится убрать тяжелые вооружения, может быть даже системы ПРО, с территории Восточной Европы, то, думаю, можно будет договориться о возвращении на позиции 1997 года, когда был подписан пакт Россия – НАТО о том, что серьезная инфраструктура Альянса не будет расширяться к востоку от Германии», — допустил немецкий политолог.
Таким образом, по его словам, Россия получит косвенные гарантии безопасности, которые ей так необходимы, но прямых гарантий никто на Западе ей не даст.
Также Александр Рар заявил, что многие политики и простые жители западных стран считают, что со стороны НАТО было ошибкой вплотную приблизиться к российским границам. Но в Москве должны были понимать, как мало шансов у РФ получить от Запада фактические гарантии безопасности, и подготовить альтернативный план.
Но россияне, по словам политолога, должны понимать, что дальнейшего расширения НАТО у их границ не будет, так как западные страны очень боятся, что ответом Москвы на этот шаг станут военные действия.
«Не знаю, как Россия будет реагировать. У нее должен быть план Б. Россия должна понимать, что Запад не может настолько отступить от своих прежних принципов. Но я не знаю, что будет делать Запад, — рассуждает Александр Рар. — Я только чувствую, живя в Германии и следя за тем, как здесь складываются обстоятельства, что очень много встревоженных людей, политиков в разных партиях, разные политические силы в Европе и в Америке, которые говорят: «Мы сделали ошибку, надо было раньше договариваться с Россией по-другому»».
Кроме того, добавил политолог в заключение, на Западе считают, что есть множество возможностей, чтобы начать конструктивный диалог с Россией.