Политолог Рар: приближение НАТО вплотную к границам РФ на Западе считают ошибкой

Североатлантический военный блок готов убрать из Восточной Европы угрожающие России системы и отодвинуться на границы 1997 года, но письменных гарантий безопасности Москве он не даст.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» высказал немецкий политолог Александр Рар, который сомневается в том, что коллективный Запад в состоянии гарантировать России, что НАТО не будет продолжать расширяться на восток.

Соединенные Штаты Америки и Европа, напомнил Рар, по-прежнему воспринимают Россию как страну, которая «проиграла холодную войну», а значит не заслуживает уступок, и не хотят потерять лицо, соглашаясь на ее условия. Однако перспектива ступить в конфронтацию с Россией сильно пугает западные страны, особенно входящие в Евросоюз. Поэтому можно ожидать, что НАТО фактически выполнит требования Москвы, но не станет подтверждать это документально.

«Расширения НАТО не будет – это уже важно понять для России. Второе: если Запад действительно согласится убрать тяжелые вооружения, может быть даже системы ПРО, с территории Восточной Европы, то, думаю, можно будет договориться о возвращении на позиции 1997 года, когда был подписан пакт Россия – НАТО о том, что серьезная инфраструктура Альянса не будет расширяться к востоку от Германии», — допустил немецкий политолог.

Таким образом, по его словам, Россия получит косвенные гарантии безопасности, которые ей так необходимы, но прямых гарантий никто на Западе ей не даст.

Федеральное агентство новостей /

Также Александр Рар заявил, что многие политики и простые жители западных стран считают, что со стороны НАТО было ошибкой вплотную приблизиться к российским границам. Но в Москве должны были понимать, как мало шансов у РФ получить от Запада фактические гарантии безопасности, и подготовить альтернативный план.

Но россияне, по словам политолога, должны понимать, что дальнейшего расширения НАТО у их границ не будет, так как западные страны очень боятся, что ответом Москвы на этот шаг станут военные действия.

«Не знаю, как Россия будет реагировать. У нее должен быть план Б. Россия должна понимать, что Запад не может настолько отступить от своих прежних принципов. Но я не знаю, что будет делать Запад, — рассуждает Александр Рар. — Я только чувствую, живя в Германии и следя за тем, как здесь складываются обстоятельства, что очень много встревоженных людей, политиков в разных партиях, разные политические силы в Европе и в Америке, которые говорят: «Мы сделали ошибку, надо было раньше договариваться с Россией по-другому»».

Кроме того, добавил политолог в заключение, на Западе считают, что есть множество возможностей, чтобы начать конструктивный диалог с Россией.