Американская сторона на переговорах с Россией о гарантиях безопасности «упорно закрывает глаза» на требования Москвы и просто старается по возможности затянуть процесс.

Об этом в эфире кагала «Украина.ру» заявил публицист, историк и политолог Владимир Корнилов, по мнению которого, ни Россия, ни Соединенные Штаты Америки не готовы хоть в чем-то уступить друг другу в своих главных требованиях.

Россия требует, чтобы Североатлантический военный блок отодвинулся от ее границ и вернулся на рубежи 1997 года, а Америка не хочет пожертвовать своими геополитическими интересами на Европейском континенте.

Ситуация, по словам Владимира Корнилова, является тупиковой, и поэтому американцы попытаются затянуть переговоры путем проведения всевозможных консультаций, чтобы в это время продолжать стягивать к границам РФ дополнительные силы НАТО. Россия же настаивает на том, чтобы вопрос с предоставлением ей гарантий безопасности был решен здесь и сейчас.

«У меня есть надежда, что значительную часть предложений (Москвы) примут. Но переговоры могут затянуться надолго. Сейчас позиция России заключается именно в том, чтобы ускорить данный процесс, чтобы он не затянулся на месяцы и годы», — отметил Владимир Корнилов.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал требования к Соединенным Штатам Америки и к НАТО по предоставлению России гарантий безопасности, призвав Североатлантический Альянс вернуться в границы 1997 года, а также перестать распространять свое влияние на страны Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья, и в первую очередь на Украине и в Грузии.