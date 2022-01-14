NYT: НАТО не даст Киеву стать членом Альянса

Украина в ближайшем будущем не сможет стать членом Североатлантического альянса. Соответствующим мнением в четверг, 14 января, поделились обозреватели издания New York Times.

Авторы материала заявили, что Киев не станет членом НАТО сразу по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что европейские страны Североатлантического альянса не уверены по поводу вступления Украины в НАТО, что при необходимости консенсуса по принятию нового члена делает членство Киева маловероятным.

Публицисты также заявили, что несмотря на многочисленные заявление правительства США по вступлению Украины в Альянс, глава американского государства Джо Байден всегда осторожно произносил такие слова. При этом президент США с конца 2000-х голов стал менее активно продвигать собственную позицию по расширению НАТО на восток.