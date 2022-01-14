Британский премьер и генсек НАТО заявили о праве Украины на вступление в Альянс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказались за право Киева на членство в НАТО.

Информацию об этом передал пресс-центр Джонсона по результатам телефонных переговоров генсека НАТО с британским премьером. Авторы заявления сообщили, что Столтенберг и министр Великобритании согласились, что Киев должен быть свободным в своем желании о вступлении в Альянс. Джонсон также подтвердил полную поддержку Лондона НАТО и защиту Организации.

Британский премьер и генеральный секретарь Альянса при этом сообщили, что возможны «жесткие» санкционные пакеты в отношении России, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины. Джонсон и Столтенберг также отметили единство и решимость членов Альянса и разделяют озабоченность последствиями «вторжения» России на Украину.