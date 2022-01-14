Сенатор США Круз предсказал исчезновение Украины из-за отсутствия санкций против «СП-2»

Спасти Украину возможно лишь санкционными пакетами США в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал американский сенатор-республиканец Тед Круз, являющийся автором соответствующего законопроекта.

Круз в американском сенате сообщил, российский танки якобы могут появиться у границ с Украиной в течение ближайших месяцев. По его мнению, таким результатом обернется неприятие законопроекта. Республиканец отметил, что глава российского государства Владимир Путин «хочет создать» СССР.

Сенатор также подчеркнул, что Москва якобы хочет «стереть с лица земли» Украину. Круз добавил, что бездействие администрации американского президента Джо Байдена обеспечит начало работы газопровода. Также республиканец обвинил сенаторов США в том, что они партийную принадлежность ставят выше национальных интересов.