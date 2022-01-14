Псаки не смогла назвать конкретную дату встречи Путина и Байдена

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России после переговоров о безопасности.

Псаки ответила на вопрос журналистов о возможности саммита после встречи, которая завершилась в Европе накануне. Она отметила, что ей нечего сказать об этом.

«Мне нечего вам спрогнозировать на этом фронте», — указала она.

Официальный представитель отметила, что представители стран сейчас разъезжаются по своим столицам. По ее словам, они обсудят, оценят и посмотрят на ситуацию.

«Так что в отношении дальнейших шагов нам нужно посмотреть, мы будем больше знать в ближайшие дни», — подчеркнула она.

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден дважды общались в течение декабря. В последний раз они обсуждали тему контактов, которые Запад и Россия провели на этой неделе.