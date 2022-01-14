Сфера туризма в Петербурге оказалась под ударом из-за плохой уборки снега

Санкт-Петербург оказался неспособен предоставить полноценный отдых гостям города во время новогодних праздников, из-за чего репутация Северной столицы понесла огромный ущерб.

Туристический бизнес Петербурга оказался под сильным ударом из-за плохой уборки снега коммунальщиками. Об этом рассказала директор турфирмы «Петербургские традиции» Екатерина Паштетова, передает ФАН.

«Репутации города нанесен очень большой ущерб. Люди были не готовы к тому, что город настолько не убран, завален снегом. Только что закончились новогодние каникулы. У нас много конструктивных замечаний от наших туристов. В общем, печальная картина. Очень жаловались, что на улицах не убрано. Нам пришлось все до одной экскурсии сделать на автобусе», — сказала Паштетова.

Также были неприятно удивлены и иностранные туристы. По словам экспертам, им сложно было объяснить, почему в некоторых музеях можно проходить с ПЦР-тестами, а некоторых нельзя. Кроме того, власти города, в частности губернатор Петербурга Александр Беглов, не идут на контакт с турфирмами, чтобы решить непростое положение дел.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.