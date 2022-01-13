Сенат США высказался против проекта о санкциях в отношении «Северного потока — 2»

Члены Сената США не поддержали проект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», предложенный представителем Республиканской партии Тедом Крузом.

Сенат Конгресса США проголосовал по проекту закона о введении ограничений в отношении «СП-2». Для утверждения законопроекта необходимо 60 голосов, однако набрать их не удалось.

Данные меры были предложены Крузом, чтобы добиться отмены освобождения от санкций Соединенных Штатов оператора проекта Nord Stream 2 AG, а также директора Маттиаса Варнига. Согласно рестрикциям, активы компании были бы заблокированы в американской юрисдикции, а также введен запрет на въезд в США главы.