Российский посол Келин призвал Запад к разуму при обсуждении европейской безопасности

Посол России в Лондоне Андрей Келин выразил надежду на возобладание разума у участников переговоров по гарантиям безопасности.

Он заявил в эфире телеканала «Россия-24», что сохраняет оптимизм в отношении того, что западные коллеги придут к благоразумному решению. Келин отметил, что сейчас многие из них уже принадлежат к другому поколению, которое забыло фундаментальные основы европейской безопасности.

«Нам все-таки придётся рано или поздно вернуться к тем основам, которые закладывали дипломаты предыдущего поколения», — заявил он.

Келин уточнил, что российская сторона не пойдёт на уступки. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция Москвы.