Недавние маневры российской атомной подлодки привели Вашингтон в замешательство. Субмарина ВМФ РФ целую неделю курсировала вблизи американского побережья, однако США узнали о ее пребывании в регионе только после завершения операции. Об этом сообщили эксперты китайского издания NetEase.

Аналитики отметили, что со времен распада СССР отношения между РФ и США остались на том же напряженном уровне. Как и в годы холодной войны, Вашингтон продолжает устраивать регулярные провокации вблизи российских границ, на что Москве приходится отвечать жесткими выпадами.

«Западные СМИ сообщили о российской подлодке, которая действовала вблизи побережья США», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

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Обозреватели издания обратили внимание, что российская атомная субмарина на протяжении недели курсировала недалеко от американского побережья, однако США все это время оставались в полном неведении. О маневрах ВМФ РФ Пентагону стало известно только после того, как подлодка ушла из региона.

В NetEase полагают, что таким образом Россия послала жесткий сигнал США, которые, прикрываясь якобы свободным судоходством, периодически ходят к берегам своих оппонентов и всячески их провоцируют.

«Самая сильная атомная подводная лодка России, способная нести 160 ядерных боеголовок, смело ворвалась на задний двор Соединенных Штатов», — подчеркнули авторы статьи.

По мнению аналитиков, таинственной российской подлодкой могла быть субмарина типа «Борей», которая славится своей скрытностью — благодаря своим характеристикам она могла с легкостью ввести в заблуждение американских военных. Кроме того, подлодка может быть вооружена 16 баллистическими ракетами «Булава», каждая из которых имеет 10 боеголовок, что не может не беспокоить США.