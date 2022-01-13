Два человека стали жертвами падения лифта в «Президент-Отеле» в Москве

Лифт с пассажирами упал в «Президент-Отеле» в Москве, два пассажира погибли.

Два человека стали жертвами трагедии. Эту информацию дал собеседник РИА Новости — согласно словам сотрудника экстренных служб, внутри лифта находились двое рабочих, которые проводили ремонт.

«По предварительным данным, проводился ремонт лифта, погибли двое рабочих», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего в отеле еще предстоит выяснить. Спасатели уже приехали в здание на Большой Якиманке сейчас и проводят вскрытие лифтовой кабины, которая обрушилась по неизвестным причинам.