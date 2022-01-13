Помощник Березуцкого опоздал на сбор ЦСКА в Испании из-за проблем с вылетом из Казахстана

Тренер московского ЦСКА Григорий Бабаян не смог вовремя вылететь на первый предсезонный сбор «армейцев».

Бабаян не успел к началу первого сбора ЦСКА в испанском Кампоаморе из-за того, что не смог вылететь из Казахстана. Об этом помощник наставника «армейского» клуба Алексея Березуцкого рассказал журналистам издания «Чемпионат».

«Я в Алма-Аты — аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если все сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде», — подчеркнул Бабаян.

На сборе в Испании футболисты ЦСКА проведут товарищеский матч с норвежским клубом «Буде-Глимт». Контрольная игра состоится 3 февраля.