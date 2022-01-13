Журналист Соловьев сравнил требования Вашингтона с еврейским анекдотом

Призыв заместителя государственного секретаря США Венди Шерман не навязывать Украине перемены, в которых она не нуждается, говорит о том, что Соединенные Штаты считают себя разбирающимися в этом вопросе лучше киевской стороны. К такому выводу пришел российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Он подчеркнул, что американская сторона хочет решать все не только за Украину. Соловьев отметил, что таким образом она относится абсолютно ко всем государствам на мировой арене.

По словам российского ведущего, эта ситуация с требованиями Соединенных Штатов напомнила ему один еврейский анекдот о мальчике Мойше с чересчур заботливой родительницей.

«Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: "Мойша, домой!". Мойша спрашивает: "Я замерз?". А мама ему отвечает: "Нет, ты проголодался"», — сравнил США с гиперзаботливой матерью из еврейского анекдота Соловьев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на американский законопроект об ограничительных мерах против президента РФ Владимира Путина. Дипломат счел документ проявлением нервного срыва.