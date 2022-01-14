Марков: США преувеличивают свои успехи по превращению Украины в «антиРоссию»

Ряд американских структур действительно стремится втянуть Россию в войну на Украине, но в целом в США нет единства по данному вопросу.

Такое мнение высказал гендиректор Института политический исследований Сергей Марков.

Российский политолог в беседе с газетой «Известия» прокомментировал опубликованную польским изданием Myśl Polska статью обозревателя Адама Смеха о том, что американская сторона постарается сорвать переговоры с РФ по гарантиям безопасности, чтобы втянуть Москву в войну на украинской территории.

При этом Марков выразил уверенность в том, что последствия развязывания на Украине полномасштабной войны с участием России невозможно предсказать, поэтому в США не все стремятся к такому развитию событий. Но часть американцев действительно считает, что Вашингтон якобы добился больших успехов, создавая из Украины «антиРоссию», и теперь, если Москва позволит втянуть себя в военный конфликт, она там надолго увязнет.

«Американцы точно преувеличивают свои успехи на Украине и свойственно им преувеличивать антироссийские настроения в Украине», — добавил по этому поводу Сергей Марков.

В то же время, отметил политолог, Соединенные Штаты считают, что, если Россия примет участие в военном конфликте на юго-востоке Украины, на ее стороне выступит все население Донбасса. И такого развития событий американцы не хотят, так как боятся его.

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Как пишет в статье для польского издания обозреватель Адам Смех, Соединенные Штаты Америки сейчас хотят развязать на Украине полномасштабную войну, и для этого им нужно спровоцировать конфликт между Киевом и Москвой. Если это удастся, Штаты смогут реализовать свой план и заставят русский и украинский народы «убивать друг друга», несмотря на связывающие их общие этнические, культурные и религиозные корни.

При этом другой польский аналитик и политолог Конрад Рэнакс заявил ранее, что слухи о якобы возможной военной агрессии России против Украины не имеют под собой никаких оснований. Но то, что эти слухи регулярно вбрасываются в информационное пространство, выгодно Западу, так как они дают повод Соединенным Штатам регулярно «одалживать» Украине деньги, затем возвращая их обратно в виде оплаты военных заказов Киева. Этот бизнес приносит большие прибыли и американскому военно-промышленному комплексу, и средствам массовой информации, объяснил Рэнакс.