Певица Александра Круглова рассказала, как Ани Лорак стала ее наставницей в шоу «Голoc»

Певица Александра Круглова, которая стала известна благодаря вокальному шоу «Голoc», вспомнила, как попала в команду именно к наставнице проекта Ани Лорак.

Круглова участвовала в седьмом сезоне конкурса. По ее словам, выбор Ани Лорак в качестве наставницы не был случайностью.

«Я люблю Каролину! Поэтому все вышло более чем успешно. Спасибо ей за все подарки, которые она сделала для меня. Ее поддержка и вера для меня и есть некий подарок», — заявила певица в интервью «Народным Новостям».

Она добавила, что считает уникальным каждого из наставников, поэтому во время проекта она старалась общаться со всеми. С некоторыми из них Круглова позже выступала на одной сцене.