Путин перед Играми в Пекине встретится с олимпийцами в онлайн-формате

Зимние Олимпийские игры — 2022 стартуют в Пекине 4 февраля и будут проходить в столице Китая до 20 февраля. Перед началом состязаний со сборной России пообщается президент страны Владимир Путин.

Встреча главы государства с атлетами национальной команды будет проходить в онлайн-формате вместо традиционных проводов российской сборной.

«Проводов как таковых не будет. Но планируется онлайн-общение президента России Владимира Путина с командой в 20-х числах января. Это и будут по сути проводы. А так все летят в разное время и без контакта с окружающим миром», — приводит слова осведомленного источника РИА Новости.

Соответствующее решение было принято ввиду сохраняющейся эпидемиологической ситуации в мире, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.