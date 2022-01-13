Баранец перечислил военные козыри России на угрозы со стороны НАТО

Россия при необходимости может максимально приблизить свое новейшее ракетное вооружение к границам США, развернув его на территории Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Об этом в беседе с информационным порталом Life рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, рассуждая о том, какие контрмеры может предпринять Москва в случае отказа НАТО предоставить ей гарантии безопасности.

«Козыри пока у нас в рукаве. В военном экспертном сообществе мелькают различного рода догадки, что Россия может договориться с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о размещении на их территории наших военных баз и наших вооружений. В российском экспертном сообществе есть так называемые аналитики, которые гонят пургу и говорят о тяжелой межконтинентальной ракете. Это, конечно, глупость», — отметил Баранец.

По словам обозревателя, Москва может разместить у берегов вышеперечисленных государств вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» подводные лодки, создав тем самым непосредственную угрозу для США.

Федеральное агентство новостей /

Там же Россия может развернуть гиперзвуковые ракеты «Кинжал», оснастив ими стратегические бомбардировщики. Дальнейшие контрмеры России могут выражаться в помощи тем странам, которые являются ярыми противникам Америки и НАТР – Северной Корее и Ирану.

«Как бы кому это ни нравилось, но, если нас прижимают на одном фланге, мы будем прижимать на другом. Мы можем также сообщить, что перенацеливаем наши ракеты на их стратегические пункты. А такое, кстати, будет, если уже не сделали. Но мы должны помнить фразу в конце, которую произнес (замглавы МИД РФ Александр), что "лучше бы до этого не доводить"», — заключил Виктор Баранец.

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Напомним, 12 января 2022 года в штаб-квартире Североатлантического военного блока в Брюсселе прошло заседание совета Россия – НАТО. В ходе четырехчасовых переговоров стороны обсудили предложенные Москвой в декабре 2021 года гарантии взаимной безопасности.