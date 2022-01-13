Баранец перечислил военные козыри России на угрозы со стороны НАТО

Россия при необходимости может максимально приблизить свое новейшее ракетное вооружение к границам США, развернув его на территории Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.
Об этом в беседе с информационным порталом Life рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, рассуждая о том, какие контрмеры может предпринять Москва в случае отказа НАТО предоставить ей гарантии безопасности.
«Козыри пока у нас в рукаве. В военном экспертном сообществе мелькают различного рода догадки, что Россия может договориться с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о размещении на их территории наших военных баз и наших вооружений. В российском экспертном сообществе есть так называемые аналитики, которые гонят пургу и говорят о тяжелой межконтинентальной ракете. Это, конечно, глупость», — отметил Баранец.
По словам обозревателя, Москва может разместить у берегов вышеперечисленных государств вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» подводные лодки, создав тем самым непосредственную угрозу для США.
Там же Россия может развернуть гиперзвуковые ракеты «Кинжал», оснастив ими стратегические бомбардировщики. Дальнейшие контрмеры России могут выражаться в помощи тем странам, которые являются ярыми противникам Америки и НАТР – Северной Корее и Ирану.
«Как бы кому это ни нравилось, но, если нас прижимают на одном фланге, мы будем прижимать на другом. Мы можем также сообщить, что перенацеливаем наши ракеты на их стратегические пункты. А такое, кстати, будет, если уже не сделали. Но мы должны помнить фразу в конце, которую произнес (замглавы МИД РФ Александр), что "лучше бы до этого не доводить"», — заключил Виктор Баранец.
Напомним, 12 января 2022 года в штаб-квартире Североатлантического военного блока в Брюсселе прошло заседание совета Россия – НАТО. В ходе четырехчасовых переговоров стороны обсудили предложенные Москвой в декабре 2021 года гарантии взаимной безопасности.