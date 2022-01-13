Конъюнктивит оказался редким симптомом коронавируса

Иммунолог Николай Крючков предупредил о редком симптоме, который может появиться у пациента, страдающего от коронавируса.

Медицинский специалист заявил, что у некоторых коронавирусных больных может образоваться конъюнктивит. Иногда он может приводить к появлению гноя в глазах. В таких случаях недуг следует лечить обычными противовоспалительными средствами.

«Гной — свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления», — объяснил Крючков в беседе с изданием URA.RU.

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США ранее рассказали, что изменение цвета губ, кожи или ногтевой пластины может указывать на заражение человека «Омикроном». В этом случае пациенту потребуется срочная медицинская помощь.