Политолог Сатановский: содержимое лабораторий США в Казахстане остается под вопросом

Недопуск миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к охране казахстанских биолабораторий, в работе которых участвуют США, вызывает некоторые вопросы. Соответствующее заявление сделал российский ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский.

По словам одного из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего Востока, отказ в праве доступа для ОДКБ может означать биологическую или химическую войну в будущем. Об этом кандидат экономических наук рассказал на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«У меня вопрос: нас не пустили, потому что нам нельзя было что-то там увидеть, это было бы нехорошо? Или, может быть, туда успели дойти какие-то другие люди? Известно, что радикальные исламисты уже много лет тянут руки к биологическому и химическому оружию. Может, эти ребята уже добрались до чего-то?» — поставил власти Казахстана в неудобное положение, спросив о содержимом биолабораторий США в стране, политолог.

Ранее сообщалось о выводе миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана с 13 января. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.