Блинкен: США рассчитывают на «путь диалога» с Россией по ситуации вокруг Украины

Администрация США надеется, что Российская Федерация по ситуации вокруг Украины «выберет путь диалога», но страна готова в иному развитию событий, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Соответствующим заявлением политик поделился в эфире телеканала MSNBC. По его словам, Вашингтон последние два месяца пытался «объединить усилия стран», чтобы «дать ясно понять, что для России будут колоссальные последствия». Он уточнил, что это произойдет в случае, если Москва предпримет «агрессивные действия» в отношении Украины.

«Я очень надеюсь, что Россия выберет путь дипломатического диалога, мы к этому готовы. Мы склоняемся к этому. Но мы готовы и к тому, что они решат иначе», — подчеркнул Блинкен.

Помимо этого, в последнее время в западных странах, а также в Киеве все чаще звучат утверждения о возможном «вторжении» Российской Федерации на Украину. По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрий Песков, подобная информация является пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.