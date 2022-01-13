Упавшей в сугроб петербурженке диагностировали закрытый перелом шейного отдела позвоночника

Школьница из Санкт-Петербурга попала в больницу после падения в сугроб в Колпино. Медики диагностировали ей закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника.

Инцидент произошел днем в среду, 12 января. Девочка получила серьезную травму после падения головой в сугроб. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Однако пока неизвестно, каким образом произошел несчастный случай.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от отвратительной уборки снега. Горожане вынуждены маневрировать между сугробами и гололедицей. На бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.