Ещенко завершил карьеру и стал помощником тренера «Спартака» Ваноли

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко завершил футбольную карьеру.

Игрок московского «Спартака», выступавший за основной состав красно-белых с 2016 года, решил уйти из футбола. О завершении карьеры 37-летнего спортсмена сообщила пресс-служба красно-белых. Ещенко вошел в тренерский штаб московского клуба и будет помогать итальянскому наставнику Паоло Ваноли.

В составе «Спартака» защитник выигрывал чемпионат и Суперкубок России. Ещенко провел 14 матчей за национальную сборную. Он принимал участие в чемпионате мира 2014 года, который проходил в Бразилии.