Канцлер ФРГ Шольц анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Представители «нормандской четверки» в скором времени проведут встречу. Об этом 13 января рассказал новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик не уточнил уровень нормандских переговоров. Канцлер также не назвал дату предстоящих контактов.

«Мы рады, что переговорщики от всех четырех сторон скоро встретятся, чтобы провести подготовительные переговоры», — подчеркнул Шольц.

Известно, что Германия и Франция плотно работают над возобновлением переговоров в «нормандском формате». Соответствующее заявление сделала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

Ранее сообщалось, что «нормандский формат» в настоящее время возвращен в рабочее состояние. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан.