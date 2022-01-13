Юшков назвал единственно возможный для Запада способ запретить работу «СП–2»

Евросоюз до сих пор не ввел никаких санкций против «Северного потока -2», несмотря на то, что у газопровода множество политических противников, а также против проекта выступают целые страны-члены ЕС, такие как Польша и Прибалтика.

Об этом в беседе с RT заявил эксперт-энергетик, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, который прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что, если реализация проекта «Северный поток – 2» проводится в соответствии с правилами и законами Евросоюза, запретить ее не могут никакие институты ЕС, и в том числе Еврокомиссия.

По словам Игоря Юшкова, у Евросоюза к новому российскому газопроводу нет никаких претензий.

«Тогда нравится он или не нравится, политически поддерживаешь его или нет, но есть законодательство Евросоюза. Если ты подаешь все необходимые документы, они обязаны рассмотреть эти заявки в соответствии с законодательством ЕС», — подчеркнул эксперт.

vk.com / Игорь Юшков

Единственный вопрос, который возник у Евросоюза к газопроводу, связан с компанией, предложенной «Газпромом» в качестве оператора, и его российский поставщик газа сейчас решает.

Поэтому, если Евросоюз не примет какой-нибудь новый закон, которым запретит вводит в эксплуатацию «Северный поток – 2», а такой закон может быть принят лишь в случае очень серьезного ухудшения отношений между РФ и ЕС, газопровод в конце концов будет введен в эксплуатацию. Вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет, и кто станет компанией оператором, заключил Юшков.