Обложка The Economist с Путиным символизирует благоприятный для России исход в переговорах с США

Январская обложка британского журнала The Economist с российским президентом Владимиром Путиным символизирует благоприятный для России исход в переговорах относительно вопроса гарантий безопасности с Соединенными Штатами.

Известно, что The Economist считается детищем европейской династии банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения — Ротшильдов. Клан, по версии конспирологов, является серым кардиналом на мировой арене. Также многие представители СМИ не раз высказывали предположение о том, что с помощью закодированных обложек мировая элита посылает «своим» людям тайные сигналы, не понятные простым обывателям.

Первую в 2022 году обложку журнала украсило изображение российского президента в расслабленной позе босса с оружием на коленях и подписью — Mr Putin will see you now — что в переводе с английского языка означает: «Мистер Путин скоро вас примет». Таким образом издание пролило свет на исход переговоров между США и Россией. И он, по мнению Ротшильдов, явно не в пользу американской стороны.

