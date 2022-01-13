Вице-губернатора Тамбовской области арестовали на два месяца за хищение более 25 млн рублей

Суд отправил под арест вице-губернатора Тамбовской области Владимира Громова в рамках расследования дела о хищении более 25 млн рублей. Чиновник заключен под стражу на два месяца.

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Тамбова. Согласно имеющейся информации, мужчину задержали по подозрению в мошенничестве с поставкой товаров для дошкольников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Как стало известно, Громов попал в руки правоохранителей после обысков, проведенных проведенных сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. По результатам оперативных мероприятий стражи порядка заявили, что выйдут в суд с ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения. Мужчина останется под арестом до 10 марта.